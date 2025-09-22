Appleは2021年に、iPhoneをユーザーが自分の手で修理できるようにする「セルフサービス修理プログラム」を発表。その後、2022年4月にサービスをスタートし、新モデル向けの修理マニュアルを公開したり、修理部品を販売したりしています。Appleは2025年9月に発売されたばかりのiPhone 17シリーズおよびiPhone Airの修理マニュアルも公開しました。iPhone Air Repair Manual - Apple サポート (日本)https://support.apple.com/ja-jp