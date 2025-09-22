元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が２２日、愛媛県立今治東中等教育学校で講演を行った。今回は、今治東高校サッカー部の谷謙吾総監督と、母校・清水東高校で同級生だった縁から依頼を受けて実現。高校時代は３年間、同じ下宿で過ごした仲だ。武田氏は、約８００人の生徒と保護者を前に仲間を大切にすること目標を持つ大切さを伝えた。また、栄光も挫折も知るストライカーへ、挫折からの乗り越え方、目標を持つにはどうし