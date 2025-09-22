ＪＲＡは９月２２日、東京都内のＪＲＡ本部で２０２５年関東定例記者会見を行い、２０２６年度の開催日割案を発表した。５日に行われることが多い年明けの東西（中山、京都）金杯は０９年、１５年に続き１１年ぶりに１月４日に行われる。また、２６年の最終週となる中山では１２月２６日にホープフルＳが行われ、同２７日の有馬記念が一年の総決算となる。