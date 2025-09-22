「東京2025世界陸上」の男子20キロ競歩で優勝したブラジルのカイオ・ボンフィム選手が2025年9月21日にインスタグラムのストーリーズを更新。レース中に紛失した結婚指輪が見つかったことを明かした。「皆さん、私の指輪が見つかりました」ボンフィム選手は20日に行われた男子20キロ競歩で金メダルを獲得したものの、レースの途中で、結婚指輪を紛失してしまったことを告白。「日本の人を信じる。20キロのときも35キロのときも日本