１７日、キハダマグロの養殖技術を調べる中国水産科学研究院南海水産研究所の研究員。（陵水＝新華社記者／郭程）【新華社陵水9月22日】水産資源について研究している中国水産科学研究院南海水産研究所（広東省広州市）は、数年をかけて技術的課題を克服し、海南省陵水リー族自治県に国内初のキハダマグロ海上養殖モデル拠点を設立した。人工産卵とふ化の技術が同自治県農業投資集団に導入され、千匹規模の養殖を支えている。