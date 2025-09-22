アジア株上海株は小動き、米中関係わずかに改善しただけBYD下落、バークシャーが全株売却 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 26268.35（-276.75-1.04%） 中国上海総合指数 3822.59（+2.50+0.07%） 台湾加権指数 25877.11（+298.74+1.17%） 韓国総合株価指数 3463.32（+18.08+0.52%） 豪ＡＳＸ２００指数 8811.40（+37.86+0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82529.56