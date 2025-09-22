東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（9月）10:00 結果3.00% 予想3.00%前回3.00%（1年) 結果3.50% 予想3.50%前回3.50%（5年) ※要人発言やニュース 【日本】 世論調査は次期総裁にふさわしいトップ高市氏、次いで小泉氏 党員党友対象調査は小泉氏トップ、石破首相に投票した人の41%が小泉氏に投票と回答