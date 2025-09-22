自民党総裁選5名の候補者演説に対する相場の反応は限定的＝東京為替 本日自民党総裁選が告示され、事前に出馬表明していた5名が立候補、午後に所見演説を行った。相場の反応は目立たずドル円は148円30銭後で落ち着いた動きとなっている。 USDJPY148.28