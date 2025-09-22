弁護士の八代英輝氏が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜後10・30）にコメンテーターとして生出演し、年内での活動休止を21日に発表した女性3人組「Perfume」とのエピソードを語った。長年ファンだったという八代氏。07年に自身のラジオ番組が始まった時に、「“最初に誰でもいいからおめコメ（おめでとうコメント）を欲しい人、をもらってきてあげるよ”とプロデューサーに言われて、Perfumeにお願いした。ずっとファンで…」