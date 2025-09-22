G大阪はあす23日、ホームで横浜Mと対戦する。今季初のリーグ4連勝が懸かる中、ダニエル・ポヤトス監督は「私の1年目のように苦しんでいるが、横浜Mを最大限にリスペクトしている。キーは喜田と渡辺。バランスが取れている」と相手のボランチに警戒心を強めた。前期の敵地戦では押し込みながらも決定機を逃し、逆に少ないチャンスを決められて敗れた。加えて相手が残留争いに巻き込まれているだけに、今回はより堅い試合になる