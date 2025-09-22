オリックスは22日、森友哉捕手（30）プロデュースによる動物保護団体の支援を目的とするオリジナルチャリティーグッズを販売することを発表した。子どもの頃から大の愛犬家という森は、22年から毎年自身がデザインを監修したチャリティーグッズをプロデュースし、動物保護団体を支援する活動を行ってきている。売り上げ金は諸経費を除き、動物保護団体に寄付される。今回はTシャツ、長袖Tシャツ、スウェットパーカー、トート