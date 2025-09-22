ドイツ大手紙『キッカー』は21日、ブンデスリーガ第4節のベストイレブンを発表した。マインツのMF佐野海舟が最高評価点の1.0で名を連ねた。佐野は20日のアウクスブルク戦でインターセプトから前進し、そのままミドルシュートを決める鮮烈な一発で移籍後初ゴールを奪った。さらにボール奪取から持ち前の推進力で前進してのアシストも記録。4-1の勝利に大きく貢献していた。そうした佐野に対し、『キッカー』はFWハリー・ケイ