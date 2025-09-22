「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、ニデックが「買い予想数上昇」で３位となっている。 同社は９月３日の取引終了後、子会社ニデックテクノモータのグループで不適切な会計処理が行われた疑いが判明。その調査の過程で、ニデックモータ以外の同社及びそのグループ会社でも不適切な会計処理が行われたことを疑わせる資料が複数発見されたとし、こ