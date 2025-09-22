È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ÇÃãÈ±¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①ÈüÇÊ¸Ð¤Ç¥Ýー¥º¡ª¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬ ②µÜÀ¤Î°Ìï¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥µ¥é¥¹¥È¡õ´Ý¥á¥¬¥Í»Ñ ¢£À¾Àîµ®¶µ¤ÈFANTASTICS¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¡ª¡Ö·»µ®º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡× FANTASTICS¤Ï9·î21Æü¡¢¼¢²ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£È¬ÌÚ¤Ï¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã