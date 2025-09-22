北海道・深川警察署は2025年9月20日、酒気帯び運転の疑いで、深川市に住む会社員の男（56）を現行犯逮捕しました。男は20日午後6時すぎ、深川市1条付近の路上で、酒気を帯びた状態で車を運転した疑いです。男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察によりますと、男は車で右折しようとした際に横断歩道をわたっていた歩行者の男性（60代）をはねる事故を起こし、自ら警察に通報していました。男から酒の臭いがしたため