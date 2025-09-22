V.LEAGUE（Vリーグ）のヴィアティン三重は22日（月）、バイスディレクターを務める宮下遥さんが株式会社ファーストフロンティアのブランド『ALST』とアンバサダー契約を締結したことを発表した。 宮下さんは現役時代、セッターとして2009年よりSV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズに在籍し、日本代表としても2016年のリオオリンピックに出場するなど活躍した。その後