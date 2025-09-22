MHRJ(読み：マハラージャン）が、約1年ぶりとなる新曲「栞（読み：しおり）」を9月24日（水）に配信リリースする。このたび楽曲のジャケットが公開となった。▲「栞」ジャケット「栞」と冠された同曲は、ドリーミーで澄み渡るポップサウンドの中に、聴く人の日常にそっと寄り添う歌詞が印象的な極上なポップソング。なにげない瞬間を大切に思わせてくれるような優しい手触りが息づき、心に温かな余韻を残してくれる、そんな一曲と