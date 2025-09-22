北朝鮮の金正恩総書記が国内の演説で「韓国との統一は不要で向き合うことはない」と述べたことについて、韓国政府は「北朝鮮の体制を尊重し、長い目で南北間の敵対を解消していく」とし、引き続き南北関係の改善に取り組む姿勢を示しました。北朝鮮の朝鮮中央通信によりますと、20日から首都・平壌で開かれた最高人民会議で金正恩総書記が重要演説を行い、「韓国の歴代大統領が追求することをうんざりするほど目撃してきた」「韓国