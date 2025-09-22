◆大相撲▽秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）東幕下３１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下２９枚目・勇磨（阿武松）を送り出して、３勝目を挙げた。「覚えていないくらい集中していた。まだまだだが、勝てたことは良かった」と振り返った。名古屋場所では左膝を負傷し、五番相撲から途中休場した。復帰した今場所はここまで３勝２敗、「前回は４連敗だった。それを振り返っても今日はうまくできた。また次の相撲も楽