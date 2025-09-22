見学時間を20分拡大、定期開催曜日も追加JAL（日本航空）は2025年9月18日、羽田空港の同社格納庫内にある見学施設「JAL SKY MUSEUM」を同年11月1日にリニューアルオープンすると発表しました。リニューアルは約4年ぶりとのことですが、どのように変わるのでしょうか。【画像】これが「新・JALの格納庫見学ツアー」全貌ですリニューアルのポイントは4つです。まず、エントランス設備を一新し、無料の荷物ロッカーを約100個新設