名古屋市中央卸売市場南部市場肉豚出荷団体連合会と名古屋食肉市場（成田英樹社長）主催による「第17回肉豚枝肉共励会」が9月2日、南部市場で開催された。今回は愛知、岐阜、三重、長野から150頭が出品。愛知県知事賞、名古屋市長賞をはじめ優秀賞、優良賞に計10点が選出された。表彰式では成田社長が主催者を代表してあいさつ。「暑さの影響により、肉豚の成育や受胎率に影響が出ている。出荷頭数も減少しており、需給がひっ迫。