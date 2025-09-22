東海地区地盤の酒類食品卸・秋田屋（名古屋市）は9月3日、名古屋市中小企業振興会館でグループ展示商談会を開催。当日はビール大手4社をはじめ清酒、焼酎、ワイン、ビール、洋酒・リキュール、食品など計約270社・小間が出展。飲食事業者、小売など約800人が来場した。秋田屋オリジナル企画では、「トレンド予測 秋田屋バイヤーが見る『次にくるのはコレだ！』」をテーマに各種コーナーを展開した。パネル展示では、過去から現在に