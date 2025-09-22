いよいよ閉幕まで約1か月。駆け込み需要も増えつつあるという、大阪・関西万博。今回、9月に初めて行くことになった筆者が、どのようにして楽しんだのか、レポートをお届けする。事前準備・記者についての参考情報関東地方在住の筆者（20代・男）は、ひょんなことで、平日（9月第2週）の丸一日を万博で過ごすことになった。万博の基礎知識としては、話題になっているパビリオンについては知っているものの、予約システムや、アクセ