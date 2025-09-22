¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦°Ï¸ë¾­´ý¤Îº¬·úÂÀ°ì¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤È¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·Ý¿Í¤é¤¬¥¹¥Ù¥êÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë´ë²è¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ù¥êÏÃ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Îº¬·ú¡£²áµî¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¶¸¶»á¤ÎÆÃ½¸²ó¤Ë¡¢¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡£À¶¸¶»á¤Î¼«½öÅÁ¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¼ýÏ¿¤Ë