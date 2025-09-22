自民党総裁選（１０月４日投開票）が２２日告示され、小泉進次郎農水相が国会内で出陣式を行った。マイクを持った小泉氏は自身が２００９年に衆院選で初当選した後、野党に転落した３年間を回想し、当時総裁に選出された谷垣禎一元総裁に言及。「『みんなでやろうぜ』のスローガンのもと、もう１回、国民のみなさんの信頼を回復するため車座対話、ふるさと対話、なまごえプロジェクトから始めた。谷垣総裁が誰よりも我慢をされ