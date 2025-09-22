ママも日頃の家事育児から離れて、友だちとランチを楽しむことがありますよね。それはママや妻という立場から解放される貴重な時間でしょう。でも今回の投稿者さんは、友だちにランチをキャンセルされてしまったようです。『友だちとランチに行く予定でした。久しぶりの予定だったのでとても楽しみにしていたのに、朝になって“子どもが熱を出しちゃった”とLINEが。直前のドタキャンに腹が立って“体温見せて”と送ってしまいまし