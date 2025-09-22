¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ÖµÕ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¤Ã¡×8¿ÍÁÈÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î¸¶²Å¹§¤¬»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¸«¤»¤¿?¥à¥­¥à¥­?¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸¶¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖTarzan¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¼Ò)¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ß¤ó¤Ê¤ËµÕ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Þ¤¿ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤¬¤Ò¤È¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ì´É¤ÎÉâ¤­¾å