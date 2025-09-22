落語家立川志らく（62）が22日、コメンテーターを務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。この日告示を迎えた自民党総裁選をめぐり、2回もくじをひく届け出順を決める党のルールについて、「こっから変わった方がいいんじゃない」と、コメントした。志らくは「『＃変われ自民党』って言ってるんだからこっから変わった方がいいんじゃない。だってこれで『う〜ん、なるほど』ってなる人、そんないないと思います