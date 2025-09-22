韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年9月18日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する韓国出身イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、大リーグでは平均以下の選手と酷評した。KBO時代の21年シーズンは打率.360、大リーグでは... 「韓国のイチロー」と称されるイは、大リーグ1年目の昨シーズン、5月12日の試合中に左肩を負傷。6月に手術を受け、シーズンを棒に振った。今シーズンが実質的