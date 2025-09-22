KenKen¤¬12·î30Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢À¸ÃÂº×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOLE PALOOZA 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë30ºÐÀ¸ÃÂº×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¶¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏÅìµþ³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå³«ºÅ¤â·èÄê¤·¡¢Á´2DAYS³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¡ÖOLE PALOOZA 2025¡×¤Ë¤Ï¡¢40ºÐ¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿¡¢¥Õ