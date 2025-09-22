BMSGが2025年9月21日（日）、設立5周年を記念した1日限りのスペシャルイベント「B-Town Briefing 拡大版 ”BOND”」を神奈川・Kアリーナ横浜にて開催した。本イベントはBMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」会員限定イベントでありながら、1万人超が来場。SKY-HIを中心に、Novel Core、BE:FIRST（MANATO,RYUHEI）、Aile The Shota、MAZZEL（KAIRYU,RAN）、HANA（CHIKA,JISOO,KOHARU,MAHINA）らBMSG所属アーティストが登壇し、