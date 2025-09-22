エビチリならぬ“エリチリ”!? 人気の中華おかず・エビチリを、エビの代わりにエリンギで作る「エリチリ」をご紹介します。エリンギならではの歯ごたえが心地よく、ピリ辛のチリソースがからんでごはんがすすむ味わいに仕上がります。お弁当のおかずやお酒のおつまみにもぴったりで、ヘルシーなのに大満足の一品です。 エリンギがやみつきおかずに大変身 プリッとした食感が魅力のエビチリを、エリンギでアレンジした「エリチリ