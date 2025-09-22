秋田県鹿角市の「北限の桃」が今年、クマに食べられる被害が相次いでいる。収穫時期が遅く、市場評価の高いブランド果実だが、ＪＡかづのによると、昨年の収穫量の約２割がクマによる食害に遭い、その他の農産物にも被害が出ている。（寺口信二）同市の男性（８８）の果樹園では、約３６００個のモモがこれまでに被害に遭った。クマは電気柵の下の地面を掘って入り込み、木に登るなどして実を食べる。ヤブに囲まれた北側の一角