元俳優で、現在は群馬県でラーメン店を経営していた小松正一さんが２０日に亡くなっていたことが２２日までに分かった。６１歳。ラーメン店のインスタグラムで発表された。小松さんはテレビドラマ「ＡＤブギ」「ショムニ」「３年Ｂ組金八先生シリーズ」「はみだし刑事情熱系」などに出演した。その後、引退し、「中華そばこましょう」というラーメン店を経営していた。「こましょう」のインスタグラムによると８月２６日