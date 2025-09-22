三井物産は後場一段高している。正午ごろ、ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイ＜BRK.A＞が、議決権比率で１０％以上を保有する主要株主になったと発表しており、思惑的な買いが入っているようだ。 三井物によると、きょう現在で正確な議決権比率の情報を保持していないものの、今後、大量保有報告書の変更報告書などを通じて、異動前後における議決権の数（所有株数）