SNSや動画コンテンツをバズらせ、会社の知名度を上げるために重要な「8:2の法則」とは？（写真： metamorworks／PIXTA）SNSや動画を活用した情報発信において、「伝えたいことが届かない」「再生数は伸びても成果につながらない」と感じたことはないでしょうか？YouTubeやTikTokを活用した動画マーケティングの専門家で、「令和の虎CHANNEL」でもお馴染みの株式会社Suneight竹内亢一代表取締役は、ファンを増やし認知を拡大する