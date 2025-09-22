22日14時現在の日経平均株価は前週末比572.77円（1.27％）高の4万5618.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは451、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を124.25円押し上げている。次いで東エレク が100.79円、ファストリ が69.69円、ＴＤＫ が49.63円、ファナック が30.39円と続く。 マイナス寄与度は4