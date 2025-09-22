二宮和也が自身のXにて、韓国で撮影した松村北斗（SixTONES）との2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。 【画像】二宮和也＆松村北斗のドアップショット（2025年・2023年）／松村北斗に甘えるように寄り添う二宮和也／『釜山国際映画祭』での二宮和也＆松村北斗 9月19日に韓国・釜山で『第30回釜山国際映画祭』が開催され、二宮は映画『8番出口』のオープントークに河内大和、川村元気監督とともに出席。そして