Image: 株式会社ニトリホールディングス ニトリがスマートホームに乗り出した!? 家の中にはテレビやエアコン、照明器具など赤外線リモコンを使う家電がありますよね。ただオンとオフをしたいだけなのに「あれー？ リモコンどこだっけ？」ってなるのホントいやになっちゃいます。そういうのはスマートホーム化すると楽チン。室内なら音声で、屋外ならスマホから遠隔操作が可能になります