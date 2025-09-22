2025年9月21日、仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）の中国語版サイトは、貴州省で発生した集団食中毒で現地政府による「隠蔽（いんぺい）工作」疑惑が浮上したことを報じた。記事は、貴州省習水県で数日前、地元のチェーン系洋菓子店が製造・販売したサンドイッチを食べた多数の子どもらが、嘔吐（おうと）、下痢、発熱などの症状を訴える大規模な食中毒事案が発生し、21日時点で児童89人を含む136人が入院