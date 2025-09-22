栗林商船 [東証Ｓ] が9月22日後場(14:05)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の19億円→37.9億円(前期は20.1億円)に99.6％上方修正し、一転して88.4％増益を見込み、一気に19期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、4-9月期(上期)の連結最終利益も従来予想の8億円→16.6億円(前年同期は9.7億円)に2.1倍上方修正し、一転して70.5％増益を見込み、一気に8期ぶりに上期の過去最高益を更新する