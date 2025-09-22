22日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、9月28日（日）に開幕前初となるファンクラブイベントを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 会場は「けやきウォーク前橋けやきコート」で、日本人選手15名の登壇が予定されている。当日は三部に分かれてトークショーが実施されるほか、新シーズンミニポスターの配布や、Tシャツ等