まさに天と地の差。ギャルモデルの犬嶋英沙が9月19日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、過酷な罰ゲームロケを振り返った。【映像】激しい滝に打たれすっぴんになったアイドルやギャルモデル安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、クロちゃん、元モーニング娘。の田中れいな、元AKB48の岡部麟がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やバラエティ力で勝負する内容。4月