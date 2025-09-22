【東スポ音楽館】演歌歌手の山西アカリが今月２４日、１年４か月ぶりにリリースする３枚目シングル「瑞穂の国」（作詞・麻こよみ／作曲・水森英夫）は、米を題材に日本の原風景を描いた作品だ。――「瑞穂の国」はどんな作品ですか山西「お米がテーマになっている楽曲です。タイトルの『瑞穂』は日本の美称で、日本の原風景をイメージして作られています。曲調は王道演歌で、季節の移り変わりがすごくきれいに描かれて、この曲