¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ªº£²ó¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¥·¥ê¡¼¥º¡×Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö¿·´´Àþ¥·¥ê¡¼¥º¡×Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä    ²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥«¥é¡¼¡§Á´5¼ï¡Ê¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥«¡¼¥­¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¡Ë¥µ¥¤¥º¡§80¡¢100¡¢110¡¢120¡¢130»ÅÍÍ¡§Á°¡§¥×¥ê