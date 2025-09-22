蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ。松尾芭蕉が46歳の時、現在の江東区の深川を出発して東北、北陸をめぐり、岐阜県大垣市まで156日間約2400?の旅をまとめた「奥の細道」の中で最後に詠まれた句。長旅を終えた芭蕉は、次の目的地である三重県の二見ケ浦へ向かうため大垣で弟子たちと別れ、舟で揖斐川から伊勢湾に向かったとされている。▼大垣から揖斐川に沿って南下したところが三重県桑名市。江戸時代から「その手は食わない」をもじっ