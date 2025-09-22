23年に就任以降、企業改革を推し進めてきた菊水の春名公喜社長。生産では、季節変動の多いチルド麺の平準化を図るため、計画生産と設備投資、外部化に尽力。同時に常温、冷凍麺の開発と販売拡大に力を入れた。また改革スピードを上げる組織に編成するとともに、伊藤ハム米久ホールディングスの一員として人事制度を見直した。春名公喜社長に、最近の取り組みの成果を聞いた。◇◇――上半期を振り返って。春名4〜8月の累