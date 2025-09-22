東海エリアを中心に244店舗を展開するマックスバリュ東海は8月29日、地域に根差した商品、地元で長年親しまれている商品を店舗従業員らに紹介し、品揃えの拡充を図る「第12回じもの商品大商談会」を静岡県の浜松市総合産業展示館で開催した。オンラインも含めて過去最多の約420社が出展し、自慢の商品をPRした。展示会では、店舗のコミュニティ社員（パートタイマー社員）を中心とした従業員が、出展企業から直接商品の説明を受け