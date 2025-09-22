ブラジルの逸材は今冬に移籍の可能性がある。『Fichajes』によると、レアル・マドリードに所属する19歳のブラジル代表FWエンドリッキにニューカッスル・ユナイテッド行きの可能性が浮上しているという。パルメイラスの下部組織出身のエンドリックは昨年7月にブラジルのパルメイラスからレアル・マドリードに加入。10代ながらも初年度から37試合で7ゴールとインパクトを残していた同選手だったが、怪我の影響もあり、レアル・マドリ