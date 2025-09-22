ゲンクのFW伊東純也が、ホームでサンジロワーズを迎え、今シーズンリーグ戦初ゴールを決めた。左ウイングで先発した伊東は、0対1で迎えた55分に同点ゴールを奪った。最終ラインからのロングパスを受けた右ウイングのヤルネ・ステウカースが中央にカットインで持ち込むと、スルーパス。伊東はエリア中央で追いつき、ダイレクトでニアサイドに蹴り込んだ。この得点は、ベルギー1部リーグでは今シーズン初ゴール。2019年から2022年ま